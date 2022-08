Diablo 4 non avrà le loot box, arriva la conferma di Blizzard

Nessuna forma di bottino o elementi pay-to-win in Diablo 4, lo conferma Blizzard tramite l’ultimo Quarterly Update: “Nulla di ciò che viene offerto nel negozio garantisce un vantaggio di gioco diretto o indiretto. Quindi, sebbene molti di questi possano sembrare potenti pezzi di equipaggiamento, non hanno statistiche di gioco”. Sarà infatti un gioco a prezzo pieno che includerà un pass battaglia premium e un negozio di cosmetici (in cui potrete spendere la valuta di gioco in skin e altri cosmetici). Gli articoli disponibili in entrambi non offriranno quindi alcuna opzione “pay-for-power”.

Il pass battaglia premium sarà incentrato solamente su oggetti estetici, e vi sarà un livello gratuito che vi consentirà di sbloccare oggetti in modo organico senza acquistare l’aggiornamento premium. Esso include anche potenziamenti di gioco, sbloccabili da tutti i giocatori, che potranno essere utilizzati per far salire di livello nuovi personaggi.