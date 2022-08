Gotham Knights: nuovo trailer per la Gamescom 2022

Un nuovo trailer di Gotham Knights verrà mostrato durante la serata di apertura della Gamescom 2022, a confermarlo è un tweet del produttore e conduttore dello show Geoff Keighley.

Nell’attesa del lancio di Gotham Knights previsto per il 25 ottobre, WB Games continua a svelarci sempre più informazioni che riguardano gioco. Sono stati infatti mostrati particolari come l’aspetto della mappa completa, dettagli sui sistemi di progressione e un video del gameplay con Red Hood.

Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, High on Life, sono alcuni tra i giochi più famosi che saranno sul palcoscenico della Gamescom, e per i fan di Subnautica, sappiate che ci sono interessanti prospettive all’orizzonte: gli sviluppatori del titolo subacqueo si stanno infatti preparando a rivelare il loro nuovo progetto.