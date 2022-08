Kena: Bridge of Spirits arriva anche su Steam

Un aggiornamento importante in arrivo per Kena: Bridge of Spirits, che dopo un anno di esclusività su Epic Games è in arrivo su Steam. a partire dal 27 settembre; data che non è frutto di una coincidenza, visto che segna il primo anniversario del gioco.









Con l’aggiornamento verrà introdotta la modalità New Game+, nuove sfide, nuovi oggetti da collezionare e la modalità chiamata “Spirit Guide Trials” in cui affronterete sfide rigiocabili in tre diverse categorie: percorsi ad ostacoli, difesa dalle ondate di nemici e combattimenti contro i boss. La vostra abilità sarà messa a dura prova! Il completamento delle sfide vi consentirà di sbloccare delle skin per Kena, ispirate ai personaggi che incontra durante la sua avventura. Più informazioni a proposito di Kena: Bride of Spirits le trovate qui, nella nostra recensione!