Scomparso Oliver Frey, storico autore delle copertine di Crash e Zzap!64

Purtroppo ci duole riportare la triste notizia della scomparsa di Oliver Frey, l’artista, fumettista e illustratore che ha firmato le iconiche copertine dei magazine britannici Crash e Zzap!64. Oliver Frey firmò anche le copertine dell’italiana Zzap! fino al numero 60 dell’ottobre 1991, cioè fino alla chiusura di Newsfield Publications e il mancato rinnovo della licenza con il nuovo editore da parte di Xenia.

Nato in Svizzera nel giugno del 1948, Frey divenne celebre tra gli anni Settanta e Ottanta per i suoi fumetti e le sue illustrazioni a sfondo erotico. Dopo aver conosciuto il compagno di vita Roger Kean e suo fratello Franco, i quali fondarono la pubblicazione Crash, prestò il suo lavoro come autore delle copertine del neonato magazine mensile. Successivamente, Oliver Frey divenne illustratore delle copertine di Zzap!64, Amtix e dell’edizione britannica di The Games Machine.

Frey è purtroppo venito a mancare nella giornata di ieri per cause riconducibili a una grave malattia. Tutta la redazione di TGM si unisce al cordoglio per la scomparsa di una personalità che ha contribuito a plasmare l’editoria videoludica, e non solo.