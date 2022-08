F1 Manager 2022: il nuovo video è dedicato alle animazioni

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di F1 Manager 2022, questa volta dedicato al processo di creazione delle animazioni tramite motion capture.









La principal mocap specialist Tina Nischan e il lead animator Tim West ci spiegano come hanno fatto a portare non solo le esultanze tipiche della Formula 1 nel gioco, ma anche le varie procedure di pit stop utilizzando le vere vetture di F1. Per farlo, Frontier ha unito le forze con il team BWT Alpine a Silverstone, lavorando con i meccanici della squadra per assicurarsi di replicare correttamente ciò che avviene in un vero weekend di gara.

F1 Manager 2022, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 30 agosto su PC via Steam ed Epic Games Store, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.