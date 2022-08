Plaion sarà presente alla Gamescom 2022, ecco la line-up

Dopo il recente rebranding, Plaion ha annunciato la sua presenza in forze alla Gamescom 2022, svelando la sua line-up di videogiochi che verranno presentati nel corso della kermesse teutonica.

La compagnia potrà contare su un’area di 2,500 metri quadri al cui interno saranno presenti i partner Deep Silver, Prime Matter, Ravenscourt, Vertigo Games, Coffee Stain Studios e Cardboard Sword. Qui verranno presentati titoli del calibro di Saints Row, in uscita imminente, Goat Simulator 3, Mato Anomalies, Gungrave G.O.R.E, The Last Oricru, System Shock,Let’s Sing Presents ABBA, ProtoCorgi, After the Fall e molti altri.

​”Con il nostro recente rebranding da Koch Media a Plaion, abbiamo inaugurato un nuovo capitolo nel nostro viaggio con una missione: offrire ai consumatori esperienze di intrattenimento uniche in ogni modo possibile. Il primo passo in questo viaggio è mostrare la nostra fantastica line-up di giochi del nostro eccezionale team di sviluppatori e partner di publishing di tutto il mondo,” ha dichiarato Klemens Kundratitz, CEO di Plaion.

L’edizione 2022 della Gamescom, lo ricordiamo, partirà il 24 agosto per concludersi il successivo 28 dello stesso mese.