Annunciato Capes, un nuovo tattico a turni con i supereroi

Spitfire Interactive ha presentato Capes: si tratta di un nuovo tattico a turni per PC a tema supereroistico sviluppato dagli autori dei due Hand of Fate.









Ambientato in un futuro distopico in cui i cattivi hanno vinto, lo scopo del gioco sarà quello di salvare il mondo dal giogo dei supercriminali arruolando degli eroi che siano capaci di contrastare il dominio di questa organizzazione tirannica. Sarà nostro compito, dunque, addestrare i supereroi all’uso dei loro poteri, combinandone le capacità sovrumane sul campo di battaglia tramite un sistema di combattimento tattico a turni (in stile XCOM per intenderci). Sarà possibile potenziare e personalizzare gli eroi a piacimento. Inoltre sarà possibile generare potenti combo tra i vari personaggi per far fronte persino alle minacce più temibili.

Capes per ora non è ancora provvisto di una data di uscita ufficiale, tuttavia gli sviluppatori fanno sapere che il gioco debutterà su PC via Steam nel corso dei primi mesi del 2023.