Ubisoft: nessun gioco dedicato a Blade, il cacciatore di vampiri

A dispetto dei rumor delle ultime ore, pare che i fan di Blade dovranno attendere per un suo adattamento videoludico. Ubisoft smentisce con un tweet le voci che circolavano riguardo al fatto che stesse lavorando a un videogioco dedicato al cacciatore di vampiri: “Ci dispiace fare a fette le voci, ma non stiamo realizzando un gioco su Blade. Però non vediamo l’ora di vedere cosa stanno preparando i nostri amici dei Marvel Studios per il film del prossimo anno!”, ha dichiarato il publisher tramite i suoi canali social.

Le voci a proposito di un gioco incentrato sul personaggio di Blade hanno iniziato a circolare quando lo Youtuber JorRaptor ha notato un post Instagram sul profilo dell’attore Edwin Gaffney insieme al suo collega Alex Martin. Nella descrizione del post figuravano gli hashtag Ubisoft, mocap e performance capture che seguivano la caption che raccontava del termine di un lavoro. Nella seconda foto pubblicata, Gaffney aveva in mano un ciak con produzione intitolata “Marvel”. JorRaptor a tal punto ha ipotizzato che un gioco dedicato al cacciatore di vampiri fosse in lavorazione.



Ipotesi, come abbiamo visto, smentita da Ubisoft. Ma se non si tratta di Blade, chissà a cosa stava lavorando di bello Edwin Gaffney! Nel frattempo, vi ricordiamo che Blade sarà parte del roster di eroi di Marvel’s Midnight Suns, il nuovo strategico di Firaxis.