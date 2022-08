Total War: Warhammer 3, arriva l'aggiornamento Imperi Immortali

Da domani sarà disponibile l’aggiornamento di Total War: Warhammer 3, il quale introduce Imperi Immortali, la nuova modalità campagna disponibile gratuitamente per tutti coloro che posseggono i tre titoli della serie Total War: WARHAMMER.









Giocando all’esperienza strategica di Warhammer più completa e definitiva mai realizzata, con l’aggiornamento di Total War: Warhammer 3 potrete beneficiare di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui vedrete Be’Lakor nei panni di un Lord Leggendario, una nuova meccanica “Sea Lanes” che vi consentirà di circumnavigare la mappa, altre meccaniche e stili di gioco aggiornate per le fazioni introdotte in WARHAMMER I e II, nuove condizioni di vittoria, nuovi scenari di gioco e altro ancora. Ricordiamo che in passato Creative Assembly aveva già presentato nel dettaglio le novità di Imperi Immortali tramite un lungo video di presentazione.