Crime O'Clock è il nuovo videogioco investigativo degli italiani di Bad Seed

Lo studio di sviluppo meneghino Bad Seed e il publisher d’Oltralpe Just for Games hanno appena annunciato Crime O’Clock, una nuova avventura investigativa in arrivo l’anno prossimo su PC e Nintendo Switch.









Incaricati di prevenire delitti per evitare danni irreversibili al continuum spazio-temporale, il nostro scopo sarà quello di viaggiare nel tempo per raccogliere indizi e mettere alla prova le nostre capacità deduttive. La mappa non solo sarà esplorabile nel corso di più archi temporali, ma muterà dinamicamente alla risoluzione di ogni caso in modo da sbloccare nuove avventure.

Durante i diversi momenti della storia, infatti, sarà necessario analizzare attentamente gli elementi sullo schermo per risolvere casi di hackeraggio, omicidio, furto e altor ancora. Inutile dire che questi delitti apparentemente isolati saranno uniti da un filo conduttore, ma chiaramente starà a noi scoprire quale e sbrogliare una matassa piuttosto complicata. Per fortuna non saremo da soli giacché al nostro fianco avremo EVE, un’intelligenza artificiale avanzata che ci aiuterà fornendoci suggerimenti e strumenti di vario tipo.

Crime O’Clock è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, ma gli sviluppatori fanno sapere che debutterà su PC tramite Steam e su Nintendo Switch nel 2023.