PlayStation VR2 in uscita all'inizio del 2023, è ufficiale

Attraverso un laconico messaggio diffuso sui social nelle scorse ore, Sony ha annunciato ufficialmente il periodo di uscita di PlayStartion VR2. Il nuovo visore per la realtà virtuale sarà infatti disponibile nei negozi a partire dai primi mesi del 2023.

Presentato ufficialmente all’inizio dell’anno in corso, il nuovo visore PS VR2 offrirà una risoluzione 4K HDR con un campo visivo di 110 gradi. In particolare, la risoluzione per occhio sarà di 2000×2400, laddove la frequenza di aggiornamento varierà tra 90Hz e 120Hz. Non mancheranno dei controller dedicati con tecnologia Sense simile a quella implementata nei pad per PS5.

Tra i videogiochi compatibili troveremo l’inedito Horizon: Call of the Mountain sviluppato da Firesprite e Guerrilla Games, nonché Resident Evil Village e No Man’s Sky, giusto per citarne alcuni. Restiamo in attesa di saperne di più su PlayStation VR2, soprattutto per quanto riguarda il prezzo di vendita al dettaglio.