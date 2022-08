Star Wars: Kotor, il remake sarebbe nelle mani di Saber Interactive

Ricorderete le indiscrezioni del mese scorso secondo cui i lavori sul remake di Star Wars Kotor, o Knights of the Old Republic, sarebbero stati messi in pausa. Ebbene, in queste ore c’è stato un ulteriore sviluppo della faccenda.

Secondo quanto riportato dal giornalista Jason Schreier sulle colonne di Bloomberg, il progetto sarebbe stato trasferito da Aspyr Media a una delle sussidiarie di Saber Interactive. Il giornalista parla di uno studio europeo sotto il controllo di Saber, senza però specificare quale. Pare inoltre che Embracer, il gruppo che possiede sia Aspyr che Saber Interactive, non si aspetti alcun ritardo come conseguenza di questa transizione.

Come al solito vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute accortezze, sebbene provengano da una fonte generalmente affidabile.