Flashback 2 è stato rinviato, uscirà nel 2023

Bisogna armarsi di un po’ più di pazienza: dopo aver aspettato trent’anni per avere un sequel dell’opera di Paul Cuisset cosa saranno alcuni mesi di attesa in più? Microids ha infatti annunciato di aver rinviato l’uscita di Flashback 2, che dunque non arriverà sul finire dell’anno in corso come inizialmente previsto, bensì durante il 2023.

Nel messaggio diffuso dal publisher francese leggiamo che il team di sviluppo ha bisogno di più tempo per sfornare un prodotto all’altezza delle aspettative dei fan, per questo motivo si è deciso di spostare in avanti il lancio del gioco. La nuova data di uscita di Flashback 2 verrà svelata in un secondo momento. E chissà, magari nel frattempo riusciremo a dare uno sguardo più approfondito all’opera rispetto al brevissimo teaser diffuso un paio di mesi fa.