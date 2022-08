Sonic Frontiers: un trailer rivela in anticipo la data d'uscita

È stata fulminea come Sonic, ma la mossa di SEGA di cancellare il trailer di Sonic Frontiers caricato erroneamente su YouTube non ha battuto gli utenti (come ad esempio il sempre affidabile Nibel) che sono riusciti comunque a fare uno screenshot del video, divulgando la data di uscita del gioco prevista per l’8 novembre 2022.

Il gioco rappresenta uno dei protagonisti della serata inaugurale della Gamescom 2022, e all’evento sarà possibile provarlo. Arriverà stasera quindi la conferma ufficiale di SEGA circa la data d’esordio del capitolo dedicato al porcospino più veloce che esista, oltre al trailer che svelerà qualche dettaglio circa l’ambientazione del gioco. Ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

A new Japanese Sonic Frontiers ad includes a November 8 release datehttps://t.co/Y6moP1tQVT pic.twitter.com/suJeGqPmUt — Nibel (@Nibellion) August 23, 2022