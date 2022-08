The Game Awards 2022: confermata la data dell'evento

I Game Awards 2022 si svolgeranno l’8 dicembre: la conferma della data arriva da da Geoff Keighley, ideatore e conduttore dell’evento. “Abbiamo una data! The Game Awards. Giovedì, 8 dicembre. In streaming dal vivo in tutto il mondo dal Microsoft Theater in LA. Difficile credere che questo sarà il nostro nono show. Abbiamo lavorato tutto l’anno per portarvi qualcosa di veramente speciale.” recita il tweet pubblicato sul profilo del giornalista.

Inoltre, i The Game Awards includeranno una nuova categoria definita “Miglior adattamento” che premia film, serie TV e altre tipologie di forme di intrattenimento videoludiche che sono un adattamento a un videogioco. In attesa di scoprire quali saranno le novità proposte all’evento di dicembre, la nostra curiosità non può che rendere protagonista la Gamescom 2022, la cui serata inaugurale ci aspetta tra poche ore e in cui vedremo lo stesso Geoff Keighley come conduttore.