Disgaea 7 annunciato, uscirà a gennaio in Giappone

Fan degli JRPG, preparatevi per tornare nell’universo tattico più pazzo della storia dei videogiochi: Nippon Ichi Software ha infatti annunciato Disgaea 7, la cui uscita in Giappone è prevista per il 26 gennaio 2023; ancora nessuna informazione sulla sua pubblicazione nel mercato occidentale.









Disgaea 7 avrà come protagonista Fuji, un samurai errante che si ritroverà a collaborare con Piririka, ragazza otaku dal ricco senso dell’umorismo. Essi affronteranno una missione per impedire che il malvagio shogunato Ooedo distrugga la pace e l’ordine della terra attualmente occupata da una impietosa forza d’invasione.

Presenti nel cast, oltre a a Fuji e Piririka, la ragazza lupo dagli occhi selvaggi Ao, l’arma umanoide Suisen, la potente spadaccina Higan Zesshosai e l’esperto di esplosivi Seefour. Il gameplay sarà caratterizzato dall’esplorazione profonda e combattimenti intricati, più le nuove meccaniche come la funzione “Dodeka MAX”, che vede i personaggi trasformarsi in giganti per la guerra in stile kaiju e “Reincarnazione”, la quale consentirà ai giocatori di far rinascere i membri del gruppo più e più volte, conservando le conoscenze e le abilità di combattimento delle iterazioni precedenti, con la possibilità allo stesso tempo di iniziare una build completamente nuova.