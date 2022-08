Monster Hunter Rise: Sunbreak superati i 4 milioni di unità vendute

La colossale espansione per Monster Hunter Rise, Sunbreak, ha ricevuto non pochi elogi per le nuove ambientazioni, i mostri e le azioni di caccia innovative, e suscitando ancor più entusiasmo tra i giocatori a seguito dell’aggiornamento gratuito del titolo ad agosto; non è dunque una sorpresa che abbia superato i 4 milioni di unità vendute.

Con questo traguardo, la serie di Monster Hunter si continua a confermare come una delle IP più popolari di Capcom: il 23 agosto 2022 le vendite globali hanno superato gli 86 milioni di unità spedite. Ma Capcom non si ferma assolutamente qui, confermando la volontà di voler incrementare ulteriormente le vendite a lungo termine con aggiornamenti gratuiti costanti dei titoli in futuro.