Dead Island 2 è realtà: ecco video di gameplay e data di uscita

Ebbene sì, il momento è finalmente giunto: dopo molti anni di attesa, Deep Silver e Dambuster Studios non solo hanno presentato il primo video di gameplay di Dead Island 2, ma ne hanno annunciato anche la data di uscita.









Questo action RPG in salsa zombie sarà ambientato nella città di Los Angeles, dove i giocatori potranno vestire i panni di uno dei sei personaggi creati ad hoc dagli sviluppatori, ognuno con una propria personalità e con delle abilità distintive. Nella città degli angeli dovremo farci strada massacrando orde di morti viventi sfruttando principalmente armi da mischia, ma non mancheranno pistole, fucili e altri strumenti di morte dalla distanza. Potremo anche sfruttare gli elementi dello scenario a nostro vantaggio per avere la meglio sugli zombie.

Ricorderete che qualche giorno fa abbiamo riportato un’indiscrezione circa una possibile data di uscita di Dead Island 2: sarete felici di sapere che il leak si è rivelato fondato dal momento che il gioco sarà disponibile dal prossimo 3 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.