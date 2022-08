Return to Monkey Island uscirà a settembre, diffuso un nuovo trailer

Pronti a salpare per una nuova avventura in compagnia della ciurma capitanata da Ron Gilbert? Sì perché Terrible Toybox e Devolver Digital hanno annunciato la data di uscita di Return to Monkey Island. La bella notizia è che bisognerà aspettare meno di un mese per mettere le mani sull’attesissima avventura grafica prodotta in collaborazione con Lucasfilm Games.









Durante l’Opening Night Live è stato annunciato che il gioco debutterà su PC e Nintendo Switch il prossimo 19 settembre. Inoltre, chiunque decida di prenotare Return to Monkey Island riceverà una bardatura per cavallo tanto esclusiva quanto inutile che sarà sempre presente nell’inventario di gioco. Non siete contenti?