The Lords of the Fallen è il nuovo action RPG di Hexworks e CI Games

Approfittando della cornice dell’Opening Night Live di Gamescom 2022, CI Games ha presentato ufficialmente The Lords of the Fallen: si tratta del nuovo action RPG di stampo soulslike in lavorazione presso Hexworks.









Precedentemente conosciuto come Lords of the Fallen 2, questo nuovo progetto è ambientato oltre un migliaio di anni dopo gli eventi del primo capitolo della serie uscito nel 2014. Gli sviluppatori promettono di dar vita a un vasto mondo interconnesso, cinque volte più grande di quello presente nel capostipite. Il gioco potrà inoltre contare su un’esperienza principalmente single player, tuttavia i giocatori avranno la possibilità di invitare un secondo utente affinché entrambi possano cooperare per portare a termine l’avventura.

CI Games e Hexworks fanno sapere che al progetto partecipano Saul Gascon (Dead by Daylight, Payday 2) nel ruolo di executive producer e Cezar Virtosu (Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Origins) in quello di creative director. The Lords of the Fallen sarà mosso dall’Unreal Engine 5. Non si conosce ancora la data di lancio del gioco, anche se di recente il publisher ha fatto sapere che sarebbe uscito nel corso del 2023, ma sappiamo che l’opera vedrà la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S.