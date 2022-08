Dune: Awakening è il nuovo MMO survival di Funcom

Funcom ha presentato Dune: Awakening, un nuovo MMO di stampo survival ispirato sia ai romanzi fantascientific di Frank Herbert che all’ultimo film diretto da Denis Villeneuve.









Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Dune: Awakening combinerà gli elementi dei giochi di sopravvivenza con l’interattività social dei giochi multiplayer per creare un MMO survival open world unico e ambizioso ambientato su Arrakis, un mondo condiviso con migliaia di altri giocatori. Sarà possibile addentrarsi in settori inesplorati per essere i primi a scoprire segreti e ricchezze prima che le tempeste di coriolis spostino nuovamente le sabbie e alterino il paesaggio. Naturalmente non mancheranno i colossali vermi della sabbia, da tenere sempre sotto controllo durante la costruzione della propria base e mentre si va alla ricerca della preziosissima spezia.

“Funcom ha spinto i confini del genere MMO per venti anni. È lì che affondano le nostre radici,” ha affermato Rui Casais, CEO di Funcom. “Ci siamo basati su questo con Conan Exiles, il nostro primo grande successo nel mondo survival. Con Dune: Awakening stiamo creando un ponte tra i generi survival e MMO per creare qualcosa di veramente unico e ambizioso all’interno di un universo che ci appassiona tanto“.

Dune: Awakening sarà disponibile prossimamente su PC via Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S. Prossimamente sarà possibile partecipare a una beta, le cui iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale del gioco.