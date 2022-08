New Tales from the Borderlands è ufficiale, in uscita a ottobre

Confermando le indiscrezioni circolate pochi giorni fa, Gearbox e 2K Games hanno presentato ufficialmente New Tales from the Borderlands e ne hanno annunciato la data di uscita con un apposito trailer.









L’avventura sarà ambientata in quel di Promethea, una metropoli dilaniata da una guerra perenne. Qui incontreremo Anu, Octavio e Fran e li accompagneremo durante il giorno peggiore delle loro vite. Sarà nostro compito aiutare questo gruppo di perdenti a cambiare il mondo mentre faremo la conoscenza di un’accozzaglia di disadattati, robot assassini e armi parlanti. Come nel precedente Tales from the Borderlands, anche in questo nuovo capitolo le nostre decisioni plasmeranno l’avventura e determineranno il finale della storia.

New Tales from the Borderlands sarà disponibile su PC (via Steam ed Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 21 ottobre 2022.