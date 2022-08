The Callisto Protocol: ecco il trailer di gameplay della Gamescom 2022

Direttamente dal palcoscenico dell’Opening Night Live di Gamescom 2022, Glen Schofield di Striking Distance Studios ha presentato un nuovo trailer di gameplay di The Callisto Protocol. Prima di lasciarvi alla visione, vi avvisiamo che il filmato presente qui in basso contiene scene molto forti e crude che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni di voi.









Grazie a questo nuovo video possiamo vedere in azione il protagonista mentre combatte contro alcune creature orrorifiche. Lo fa sfruttando sia un’arma convenzionale che un congegno tecnologico impiantato nel suo braccio destro: grazie a esso può afferrare oggetti e nemici per poi scagliarli a lunga distanza, magari contro elementi dello scenario per dar vita a uccisioni brutali.

La seconda parte del trailer, invece, vede il malcapitato protagonista scivolare in un condotto cercando di evitare i pericoli disseminati in questa sequenza scriptata. Peccato che non tutto vada per il meglio.

The Callisto Protocol vedrà la luce tra pochi mesi: l’uscita del prossimo gioco dell’autore di Dead Space è fissata al 2 dicembre prossimo, data in cui l’opera arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.