Lies of P: vediamo il gameplay del soulslike che si ispira a Pinocchio

Lies of P è un titolo che sin dal suo annuncio ha fatto parlare di sé, ma fino a questo momento non abbiamo mai visto il gameplay dell'action RPG sviluppato da Round8 Studio sotto l'egida di Neowiz. Per fortuna il publisher ha approfittato della cornice della Gamescom 2022 per mostrare le prime sequenze di gioco di questo soulslike ispirato agli scritti di Carlo Collodi.









Nel gioco prenderemo il controllo del giovane Pinocchio, una giovane creatura meccanizzata che desidera diventare un uomo. Per farlo dovrà però ricongiungersi con Geppetto, ma non sarà facile dal momento che dovrà affrontare una gran quantità di avversità, tra cui molte creature ostili che faranno di tutto per sbarrargli il cammino.

Sappiamo inoltre che Lies of P sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. In più, il gioco arriverà al lancio nel catalogo del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.