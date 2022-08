Moonbreaker è il nuovo tattico a turni degli autori di Subnautica

Dopo aver dato i natali a Subnautica e al sequel Below Zero, i ragazzi di Unknown Worlds Entertainment sono pronti a lanciarsi in una nuova avventura con Moonbreaker: si tratta di un tattico a turni per PC che debutterà a breve su Steam nel programma di Accesso Anticipato.









Ispirato ai videogiochi da tavolo basati sulle miniature, Moonbreaker permetterà ai giocatori di collezionare, dipingere e schierare sul campo di battaglia vari personaggi di un universo fantascientifico inedito scritto da Brandon Sanderson, l’autore dei romanzi del Cosmoverso e degli ultimi libri de La Ruota del Tempo.

La peculiarità di questo gioco risiede proprio nell’editor che permetterà agli utenti di dipingere le proprie miniature come avverrebbe nel mondo reale, sfruttando varie tecniche come il pennello asciutto o l’applicazione degli inchiostri. Queste miniature potranno poi essere impiegate nel gioco per affrontare battaglie tattiche a turni, sia offline che online. Tutte le unità potranno essere sbloccate in-game, dunque non ci saranno microtransazioni.

Moonbreaker sarà disponibile su Steam dal 29 settembre 2022 e rimarrà in Accesso Anticipato per un periodo compreso tra uno e due anni.