Annunciato Killer Klowns from Outer Space: The Game per PC e console

Direttamente dagli anni Ottanta, ecco Killer Klowns from Outer Space: The Game, un nuovo videogioco multiplayer ispirato all’omonimo film di culto classe 1988.









Sviluppato da Teravision Games su licenza ufficiale della Metro Goldwyn Mayer, Killer Klowns from Outer Space: The Game offrirà un’esperienza di gioco multiplayer asimettrica in cui una squadra di 3 giocatori dovrà dare la caccia ad altri 7 utenti. Nella placida cittadina americana di Crescent Cove, infatti, gli abitanti locali si trovano a fronteggiare una minaccia aliena improvvisa e devono allearsi per sopravvivere all’invasione. I giocatori possono vestire i panni dei Klown o degli umani, scegliendo tra diverse classi ed esplorando una vasta mappa sempre diversa, che nasconde dietro ogni angolo sorprese inquietanti.

Il gioco riproduce in maniera fedele le atmosfere di un film così celebre e punta a portare una ventata di originalità nel panoroma dei titoli multigiocatore asimmetrici a sfondo horror. Diretto dal game designer e direttore esecutivo di Friday the 13th: The Game, Randy Greenback, Killer Klowns from Outer Space: The Game garantirà un’esperienza dai ritmi forsennati, dall’umorismo camp e bizzarro e dalle atmosfere orrorifiche imprevedibili.

“Lavorare sul nuovo capitolo di un’IP horror così iconica come Killer Klowns è un sogno che si avvera, soprattutto quando hai la possibilità di collaborare con i creatori del film originale e affiancare loro un team di sviluppo così talentuoso come Teravision,” ha dichiarato Randy Greenback. “Non vedo l’ora che tutti vedano che razza di rockstar sono e scoprano la vagonata di follia che stiamo inserendo nel gioco”.

Il gioco sarà disponibile all’inizio del prossimo anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.