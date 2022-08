The Expanse: A Telltale Series, svelati trailer di gameplay e primi dettagli

Nella serata di ieri, durante l’Opening Night Live di Gamescom 2022, non solo è stato mostrato il primo trailer di gameplay di The Expanse: A Telltale Series, ma sono stati anche diffusi i primi dettagli sul gioco.









Ispirato all’omonima serie TV, a sua volta tratta dalla serie di romanzi di James S.A. Corey, The Expanse è ambientato in un futuro in cui l’umanità ha colonizzato il sistema solare. Qui i popoli di Terra, Marte e della cintura degli asteroidi (i cosiddetti Belter) sono sempre in contrasto tra loro. Nel momento in cui l’equipaggio della Rocinante scopre una misteriosa tecnologia aliena, ecco che una vasta cospirazione inizia a emergere e il futuro del sistema solare – e dell’umanità – sembra essere in pericolo. La serie seguità un gruppo di personaggi mentre cercano di fare luce sulla cospirazione che rischia di minare il fragile equilibrio degli attori in gioco.

In The Expanse: A Telltale Series prenderemo il controllo di Camina Drummer (interpretata dall’attrice Cara Gee sia nel videogioco che nella serie TV), la leader di un gruppo di belter pirati a caccia di un tesoro ai confini della cintura di asteroidi. Nei panni di Drummer dovremo interagire con un gruppo variegato di personaggi, cercare di evitare un ammutinamento, esplorare varie location e prendere decisioni importanti per il destino della Artemis, la nostra nave spaziale.

The Expanse: A Telltale Series uscirà nell’estate del 2023 su PC, ma il gioco arriverà anche su altre piattaforme non ancora specificate.