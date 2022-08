Sony presenta il nuovo controller wireless DualSense Edge per PS5

Sviluppato da Sony Interactive Entertainment, il nuovo controller wireless DualSense Edge per PlayStation 5 viene descritto come “ultra personalizzabile”: esso è stato progettato garantendo alte prestazioni durante il gameplay, con la possibilità di creare controlli personalizzati per adattarli perfettamente al proprio stile di gioco.

Tra le opzioni di personalizzazione troviamo la possibilità di rimappare o disattivare specifici pulsanti di input e ottimizzare la mira regolando la sensibilità della levetta e le zone morte (ovvero la distanza percorsa dalla levetta analogica prima di essere riconosciuta in nel gioco). Una volta identificate le impostazioni di controllo ideali potrai salvarle, creando profili di controllo preimpostati e decidendo sul momento quale utilizzare. Per quanto riguarda la regolazione della configurazione, ci sarà il pulsante Fn dedicato così che l’interfaccia utente sia presente direttamente sul controller consentendo di modificare le impostazioni a tuo piacimento senza che vi siano interruzioni con il gioco. Tre tipi di cappucci degli stick intercambiabili (standard, a cupola alta e a cupola bassa) aiuteranno a mantenere comodamente presa e stabilità, mentre i due set intercambiabili di pulsanti posteriori (mezza cupola e leva) potranno essere configurati in un qualsiasi altro pulsante di input.

Sony non ha condiviso informazioni precise sulla finestra di lancio del DualSense Edge, promettendo però che ci aggiornerà in merito nelle prossime settimane.