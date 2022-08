MultiVersus: il gameplay di Morty mostrato alla Gamescom 2022

La serata di inaugurazione della Gamescom 2022 ha riservato tante novità, e il trailer del gameplay di Morty in MultiVersus è stata certamente una delle più apprezzate.









Nel video ci vengono mostrate le capacità in gameplay del personaggio, che con il recente tweet ironico di MultiVersus era stato descritto come “un po’ nervoso per il suo debutto”. Come avevamo raccontato nell’anteprima del gioco, MultiVersus è la risposta di Warner Bros. Games a Super Smash Bros., ovvero un platform-brawler free-to-play dal cast stellare destinato ad espandersi senza limiti; il cast, che attinge alle numerso proprietà intellettuali di Warner Bros., rappresenta sicuramente un’arma vincente, insieme al fatto che sia un titolo free-to-play, dandogli una buona possibilità di contrastare l’indiscussa forza dimostrata dal rivale.