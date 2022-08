Warhammer 40,000: Darktide, presentato il nuovo gameplay trailer

Sul palco della Gamescom 2022 ha debuttato durante l’Opening Night Live di ieri sera un nuovo trailer del gameplay di Warhammer 40,000: Darktide, in cui si può ammirare l’oscuro ambiente della città-alveare di Tertium, di cui rappresenteremo l’ultima linea di difesa e speranza di salvezza.









Ricordiamo che il team di Fatshark ha annunciato il mese scorso il rinvio dell’uscita del gioco, ora prevista per il 30 settembre su PC; successivamente, Warhammer 40,000: Darktide vedrà la luce anche su Xbox Series X|S. Per tutti coloro che attendono trepidamente di avventurarsi nelle insidie del Tetro Millennio, ci sarà da pazientare ancora un po’ ma sarà un’attesa che varrà la pena sopportare, dato che Fatshark ha garantito che il tempo in più dedicato al capitolo consentirà di soddisfare pienamente le aspettative dei giocatori.