Age of Empires 4: un trailer presenta Ottomani e Maliani, le due nuove fazioni

Age of Empires 4, una delle serie RTS più amate, festeggerà il suo primo anniversario ad ottobre e nello stesso mese il franchise compirà 25 anni. In attesa dei festeggiamenti spostiamo l’attenzione sulla grande novità legata al gioco: alla Gamescom 2022 ha debuttato il trailer della una nuova espansione gratuita “Ottomans and Malians”, che introduce due nuove civiltà e che verrà rilasciata il 25 ottobre.









Oltre agli Ottomani e ai Maliani, presentati più nel dettaglio sul sito ufficiale, l’aggiornamento gratuito includerà anche nuove mappe, achievement e Masteries, oltre naturalmente a una nuova stagione classificata, ad aggiornamenti al bilanciamento per il multiplayer di Age of Empires 4, e ad altre novità che erano già state presentate a giugno.