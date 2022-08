PlayStation 5: ufficiale l'aumento di prezzo della console in Europa

Purtroppo era nell’aria già da qualche settimana, colpa di una situazione economica globale decisamente complessa e tutt’altro che rosea, ma ora arriva la conferma ufficiale: il prezzo delle due versioni di PlayStation 5 sta per aumentare.

L’annuncio è arrivato proprio in questi minuti con un post sul blog ufficiale firmato da Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment. Qui leggiamo che in Europa e in molti altri mercati i prezzi sono stati ritoccati al rialzo. In particolare, la PS5 Digital Edition avrà un prezzo consigliato di € 449,99, laddove la PS5 con lettore Blu-ray Ultra HD costerà € 549,99. Di fatto abbiamo un aumento di € 50 su entrambe le versioni con effetto immediato.

“Sebbene questo aumento di prezzo sia una necessità dato l’attuale contesto economico globale e il suo impatto sull’attività di SIE,” dichiara Jim Ryan. “La nostra priorità principale continua ad essere quella di migliorare la situazione dell’offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa provare tutto ciò che offre PS5 e tutto ciò che ancora deve arrivare.”