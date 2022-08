The Last of Us: Parte I, ecco il trailer di lancio del remake per PS5

Mancano pochi giorni all’uscita di The Last of Us: Parte I, il remake per PS5 (e PC) dell’action adventure targato Naughty Dog, per questo Sony ha deciso di pubblicare un apposito trailer per prepararsi – e prepararci – all’imminente lancio del gioco.









Il trailer mette in risalto alcune delle sequenze salienti del gioco, evidenziando i passi in avanti sul versante prettamente visivo e su quello delle animazioni. The Last of Us: Parte I è stato infatti ricostruito per avvantaggiarsi della maggiore potenza computazionale di PS5.

Il gioco sarà disponibile dal 2 settembre su PlayStation 5, mentre ancora non si conosce la data di uscita della versione per PC.