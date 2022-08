The Great War: Western Front è il nuovo RTS di Petroglyph Games

Gli sviluppatori di Petroglyph Games, gli stessi che hanno dato i natali a Command & Conquer Remastered Collection, hanno annunciato il loro prossimo videogioco: si tratta di The Great War: Western Front, un nuovo strategico in tempo reale ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.









Ambientato sul fronte occidentale della Grande Guerra, questo RTS punterà molto sull’autenticità storica delle unità e delle attività belliche. Il team ha collaborato con il London’s Imperial War Museum al fine di ricreare con precisione queste pagine così importanti della storia dell’umanità.

Sul versante del gameplay, The Great War: Western Front ci permetterà di scegliere le nostre fazioni scegliendo tra le nazioni alleate e le potenze centrali, impegnando gli eserciti in battaglie in tempo reale, scavando trincee, ricercando nuove tecnologie e prendendo decisioni che avranno un impatto profondo e duraturo sul proprio successo. Tra le modalità di gioco avremo non solo una vera e propria campagna, ma anche la possibilità di rivivere alcune delle battaglie storiche che hanno segnato il conflitto, nonché le immancabili schermaglie da giocare sia in locale contro l’intelligenza artificiale che online contro avversari umani.

Pubblicato da Frontier Foundry, The Great War: Western Front approderà su Steam nel corso del 2023.