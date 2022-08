Blind Fate: Edo no Yami, data d'uscita del nuovo hack 'n' slash cyberpunk

Troglobytes Games e 101XP hanno annunciato la data di uscita di Blind Fate: Edo no Yami. Si tratta di un hack ‘n’ slash side-scrolling ad ambientazione cyberpunk in arrivo tra poche settimane sia su PC che su console.









Blind Fate: Edo No Yami permette ai giocatori di farsi strada a colpi di fendenti attraverso orde di robot, usando anche impianti altamente tecnologici per esplorare i dintorni, schivare gli attacchi dei nemici e annientarli. Ambientato entrano in un periodo Edo oscuro e pieno di macchine, qui lo shogunato governa il Giappone con il suo potere e il suo prestigio radicati in profondità nella società. Il protagonista è un samurai che segue gli ordini e obbedisce ai propri padroni, sempre pronto a uccidere. Questo fino a quandonon perde la vista a seguito di in un conflitto mortale. Al risveglio, l’equilibrio della sua vita cambia in un istante. Facendo affidamento solo sui sensori danneggiati, dovrà imparare a sopravvivere e ascoltare i consigli del suo mentore.

“L’intero team ha lavorato duramente in questi ultimi due anni, creando un gioco che racchiudesse le nostre passioni, soffocandolo nell’arte e nella storia, e perfezionando il sistema di combattimento per portare una sfida rinfrescante ai giocatori del genere,” ha dichiarato Saverio Caporusso, CEO di Troglobytes Games e Game Designer di Blind Fate Edo no Yami.

Blind Fate: Edo No Yami sarà disponibile dal 15 settembre su PC via Steam e GOG, oltre che su PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.