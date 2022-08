Dark Souls 3: le funzionalità online tornano attive su PC

Ricorderete che più di sei mesi fa, sul finire di gennaio, Bandai Namco e FromSoftware disabilitarono le funzionalità online di tutti i Dark Souls su PC dopo aver scoperto una grave vulnerabilità lato server, un problema che avrebbe potuto compromettere i dati degli utenti. Ebbene, dopo molti mesi di lavoro, FromSoftware ha finalmente riattivato il multiplayer e tutte le feature online di Dark Souls 3.

Con un messaggio diffuso via social, gli sviluppatori fanno sapere di essere al lavoro per ripristinare le funzionalità online degli altri titoli della serie, ma per il momento non sappiamo ancora quando sarà possibile tornare a sfruttare tali feature in Dark Souls e in Dark Souls 2. Speriamo di non dover attendere molto a lungo.