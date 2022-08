Resident Evil Village su PSVR2 sarà al Tokyo Games Show

È ufficiale, Resident Evil Village sarà il primo gioco per PlayStation VR2 ad essere giocabile in un evento pubblico. Capcom ha confermato che la versione PS VR2 di Resident Evil Village sarà giocabile al Tokyo Games Show 2022, che si svolgerà dal 15 al 18 settembre in Giappone, al Makuhari Messe di Chiba. Coloro che giocheranno alla demo si immergeranno nell’esperienza virtuale di una sezione del castello Dimiterscu, e inoltre riceveranno gratuitamente un set di gadget di Resident Evil Village and Resident Evil 4.

Oltre alla serie di Resident Evil, ci sono aggiornamenti da parte di Capcom riguardo la demo di Street Fighter 6, anch’essa giocabile all’evento: Ryu, Chun-Li, Jamie, Luke, Guile, Kimberly e Juri sono i personaggi con cui si fronteggeranno i giocatori, in modalità singolo oppure sfidandosi testa a testa.

