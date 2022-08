The Last Case of Benedict Fox: gli sviluppatori presentano il gameplay

Rogue Games e Plot Twist, rispettivamente publisher e sviluppatore di The Last Case of Benedict Fox, hanno pubblicato un trailer gameplay del platform d’azione e avventura 2D laterale.









Forze demoniache e un ordine occulto vi daranno la caccia durante le vostre disavventure nel Limbo e nelle profondità della villa abitata in passato da una famiglia di cui indagherete l’infelice scomparsa del figlio.

Una combinazione che vede l’atmosfera gotica classica del metroidvania unita all’arduo stile di combattimento dei Souls-like, vi accompagnerà fino alla fine del vostro percorso in cui armi, abilità di attraversamento e tattiche per servirvi dell’ambiente che vi circonda saranno i vostri strumenti di sopravvivenza nell’oscuro viaggio pieno di emozioni contrastanti che vi aspetta, e che vi porterà ad un confronto con il demone che risiede nelle profondità più cupe della vostra mente. L’esordio di The Last Case of Benedict Fox è previsto per il 2023 e sarà disponibile su PC tramite Steam ed Epic Games Store, Xbox Series, Xbox One, e Xbox Game Pass.