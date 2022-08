Rift of the Necrodancer: svelato il trailer dello spin-off

Pronti per nuove avventure a ritmo di musica in compagnia di Cadence? Se la risposta è sì, ottime notizie per voi: Brace Yourselves Games ha di recente rivelato Rift of the NecroDancer, che così come l’amatissimo Crypt of the NecroDancer rientra nella categoria dei rhythm game. Più che un vero seguito, il gioco in questione è però uno spin-off, come possiamo vedere dal trailer d’annuncio.









Il trailer mostra alcune modalità del gameplay, ed è chiaro che Brace Yourselves Games ha voluto mettere da parte lo stile dell’ibrido dungeon crawler/rhythm game, riservando lo spazio a scontri in stile Guitar Hero. La data di pubblicazione di Rift of the NecroDancer è ancora da definirsi, ma potete già aggiungerlo alla vostra wishlist su Steam. Ricordiamo che di recente lo studio aveva anche aggiornato Crypt of the NecroDancer con il DLC Synchrony.