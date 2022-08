The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, ecco la data d'uscita

In occasione della Gamescon 2022, Supermassive Games ha rivelato finalmente la data d’uscita del quarto episodio della serie The Dark Pictures Anthology, intitolato The Devil in Me: il 18 novembre 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer.











Il trailer mostra molte delle sequenze del gioco e della tensione che accompagnerà la permanenza dei protagonisti nel “Castello della morte” del serial killer H.H. Holmes, ovviamente una fedele riproduzione di esso, o quasi. I ragazzi infatti sono in quella location in occasione della realizzazione del loro nuovo documentario, ma da osservatori si ritroveranno a essere loro la principale attrazione di un serial killer che ha decisamente voglia di intrattenerli con modalità a dir poco brutali. Il gioco sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e nell’attesa di novembre vi lasciamo qui la recensione dell’ultimo capitolo della serie: House of Ashes.