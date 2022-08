Atomic Heart torna a farsi vedere con un trailer di gameplay

Sono passati ormai sei mesi dall’ultima volta che Atomic Heart si è fatto vedere, e dunque potrete sicuramente capire come l’apparizione di un nuovo trailer di gameplay sia stata una piacevole sorpresa nell’ambito redazionale. Lo sparatutto misto immersive sim di Mundfish è infatti fra i titoli più attesi in uscita, e quest’ultimo video non fa altro che ricordarci bene perché.









Ambientato in una Russia sovietica dove il progresso tecnologico è sfuggito al controllo degli esseri umani, Atomic Heart ci mette nei panni dell’Agente Maggiore P-3, impegnato a scoprire cosa si nasconde dietro al volto utopico della società russa. Niente di buono, come possiamo vedere dal trailer: ma per fortuna il buon P-3 ha a sua disposizione un discreto arsenale che, come possiamo ben vedere nel video, include anche poteri di qualche tipo. Il trailer, purtroppo, non include una data d’uscita; ricordiamo che a febbraio, Mundfish aveva fatto sapere che il suo gioco sarebbe uscito a “######ber”, cioè fra settembre e dicembre, ma sapete bene come di questi tempi i rinvii siano all’ordine del giorno. Atomic Heart uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e sarà parte dell’offerta Xbox Game Pass fin dal day one.