Xbox Series X e S non aumenteranno di prezzo, assicura Microsoft

Dal momento in cui, nella giornata di ieri, Sony ha annunciato un sostanzioso aumento di prezzo per entrambe le versioni di PS5, in molti hanno iniziato a chiedersi se Microsoft avrebbe fatto qualcosa di simile per Xbox Series X e S. Ebbene, in caso abbiate intenzione di acquistare una delle ultime due console Xbox nel prossimo futuro, non dovrete preoccuparvi di eventuali aumenti.

Intervenendo sulle colonne di Windows Central, infatti, un portavoce della Casa di Redmond ha assicurato che la compagnia non ha in programma un cambio di prezzo tanto per Xbox Series X quanto per Series S. “Stiamo costantemente impegnati per offrire ai nostri fan le migliori opzioni per giocare,” si legge nel breve comunicato. “Il prezzo suggerito di Xbox Series S rimane pari a $299 (£250, €300) mentre quello di Xbox Series X è di $499 (£450, €500)“.

Da notare che non viene la possibilità di un cambio di prezzo non viene esclusa categoricamente, ma perlomeno nel breve periodo non assisteremo a modifiche né verso l’alto né verso il basso.