F1 Manager 2022 è disponibile in anticipo, pubblicato il trailer di lancio

Pronti a guidare la vostra scuderia alla vittoria? In caso abbiate effettuato il pre-order di F1 Manager 2022 potete già farlo, per questo è stato pubblicato anche un apposito trailer di lancio. Sì perché Frontier ha reso disponibile il gioco con qualche giorno di anticipo, ma per accedervi bisogna aver pre-acquistato il gioco in formato digitale. Giusto in tempo per la fine della pausa estiva!









“Siamo lieti di sollevare la saracinesca del garage per invitare i fan della Formula 1 a vestire i panni di un team principal, così da provare una simulaizone iper-realistica mentre guidano una delle dieci squadre del campionato 2022 di F1,” ha dichiarato il game director Andy Fletcher. “Da fan appassionati, siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare e di ciò che abbiamo portato in vita con vetture autentiche, piloti e circuiti, offrendo una profondità senza pari. Non vediamo l’ora di scoprire come si dipaneranno le storie dei giocatori, e come porteranno i loro team alla gloria!”

Sebbene l’uscita ufficiale di F1 Manager 2022 sia fissata al 30 agosto, chiunque abbia già acquistato il gioco può già scaricarlo e giocarci non soltanto su PC via Steam, ma anche sulle console PlayStation e Xbox.