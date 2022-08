Skull and Bones: rivelati requisiti e caratteristiche della versione PC

Ubisoft ha diffuso ulteriori novità circa Skull and Bones con particolare riferimento alle caratteristiche della versione PC e ai requisiti di tale edizione. È stato inoltre pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio alle feature della versione PC.









Chiunque abbia intenzione di giocare su PC potrà godere di un supporto a ogni risoluzione fino al 4K con frame rate sbloccato, HDR e opzioni di illuminazione tramite ray tracing. Verranno supportate anche le principali tecnologie di upscaling, come DLSS e FSR.

Per quanto riguarda le opzioni multiplayer, invece, un sistema di matchmaking bilanciato garantirà che i giocatori vengano inseriti nei server in base al loro livello di infamia e alle loro preferenze in termini di PvP. I giocatori potranno anche segnalare o bloccare altri utenti che si comportano in modo scorretto durante il gioco. Inoltre, il sistema battlEye monitora il gioco in tempo reale: nel caso in cui vengano rilevati dei cheat per ottenere un vantaggio sleale, i giocatori verranno banditi in modo permanente alla prima infrazione.

Sul versante dei requisiti PC, Ubisoft ha pubblicato una comoda infografica che trovate in calce all’articolo. Vi ricordiamo, infine, che Skull and Bones sarà disponibile dall’8 novembre prossimo anche su PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia.