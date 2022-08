Hogwarts Legacy avrà una quest esclusiva su console PlayStation

Hogwarts Legacy, il videogioco di ruolo ambientato nell’universo narrativo nato dalla penna di J.K Rowling, presenterà una quest esclusiva sulle sole console PlayStation. La conferma è arrivata in queste ore tramite il community manager Chandler Wood, il quale ha confermato che chiunque decida di acquistare il gioco per PS4 o PS5 otterrà anche questa missione aggiuntiva.

Lo stesso Wood ha precisato che tale quest non è legata alle opzioni di pre-order, pertanto sarà disponibile a prescindere che si decida di effettuare il pre-acquisto o meno. Non sappiamo però quale sia la natura di questa missione aggiuntiva, né se arriverà in un secondo momento anche sulle altre piattaforme. Inutile dire che la decisione di limitare certi contenuti a una sola piattaforma, anzi due ma della medesima famiglia, ha fatto storcere il naso a più di qualche videogiocatore intenzionato a prendere il gioco non su console PlayStation.

Sia come sia, Hogwarts Legacy uscirà il 23 febbraio 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, mentre la versione per Switch arriverà in un secondo momento. Fino ad allora c’è tempo per ottenere ulteriori informazioni e dettagli sui contenuti di gioco.