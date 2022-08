Creative Assembly al lavoro su un nuovo action in terza persona

Non c’è solo Total War e lo sparatutto HYENAS nel futuro di Creative Assembly: la compagnia britannica ha difatti annunciato di essere al lavoro su un nuovo action con visuale in terza persona.

La compagnia mette le mani avanti precisando che ci sarà da aspettare un bel po’ di tempo prima che vengano diffusi dettagli aggiuntivi sul progetto. Per ora sappiamo che lo sviluppo è stato affidato a Creative Assembly Sofia, lo studio bulgaro che di recente ha dato i natali aA Total War Saga: TROY. Da notare che d’ora in avanti lo studio di Sofia avrà al suo interno due team: uno dedicato a questo nuovo action, mentre l’altra continuerà a lavorare sul franchise di Total War. Infine, sappiamo che il videogioco in lavorazione utilizzerà l’Unreal Engine 5.