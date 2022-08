Amazon ed Electronic Arts, si inseguono le voci sull'acquisizione

Le voci a proposito di una possibile acquisizione di Electronic Arts si inseguono ormai da qualche tempo, ma oggi hanno decisamente preso una brusca virata. È di poche ore fa infatti la segnalazione di Usa Today, che segnala come alcune fonti avrebbero dato per imminente la prossima offerta di Amazon ai vertici di EA. La società fondata da Jeff Bezos era in effetti data fra gli acquirenti più probabili assieme a Disney e Apple, entrambe a loro volta interessate ad assicurarsi una presenza più forte sul mercato videoludico.

Non va inoltre dimenticato che, qualche mese fa, proprio EA ed Amazon avevano siglato un accordo per la produzione di una serie TV dedicata a Mass Effect. L’offerta di acquisizione, però, non ha finora ricevuto conferma ufficiale; anzi, secondo le fonti ascoltate da CNBC i rumor sarebbero destinati a rimanere tali. Vedremo se le prossime ore saranno foriere di ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.