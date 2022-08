Wo Long: Fallen Dinasty, il gameplay ci porta nella dinastia Han

Cina imperiale, demoni oscuri, arti marziali, il tutto con un’ambientazione dark fantasy: si tratta di Wo Long: Fallen Dinasty, il titolo sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, il cui esordio è previsto per l’inizio del 2023 e di cui oggi è stato pubblicato un trailer di gameplay .









La storia del gioco è collocata nella tarda dinastia Han dei Tre Regni e ha come protagonista un soldato di milizia che combatte per la sopravvivenza nel caos del casato. Wo Long: Fallen Dinasty sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e data l’importanza degli autori alle spalle, Masaaki Yamagiwa (Bloodborne) e Fumihiko Yasuda (Nioh), le aspettative non possono che essere altissime.