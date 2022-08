Embracer finalizza l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal

Embracer Group, holding svedese che vanta una presenza in più di 40 paesi con 120 studi di sviluppo di giochi interni e un ampio catalogo di oltre 850 franchising di proprietà o controllati, ha completato l’acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal e un catalogo di IP tra cui Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain e più di 50 giochi precedentemente sotto l’ala di Square Enix.

Ricordiamo che la notizia dell’annuncio era stata data lo scorso 2 maggio; come sopra indicato, l’accordo include anche le IP sviluppate dai due studi, ma nel caso dei giochi su licenza Disney (Marvel’s Avengers e Marvel’s Guardians of the Galaxy) sarà necessario il parere positivo anche di quest’ultima, e una possibile rinegoziazione degli accordi. Immutata, invece, la collaborazione esterna di Crystal Dyamics ai lavori di sviluppo di Perfect Dark. Presso Embracer Group, gli ex studi di Square Enix saranno affidati alla gestione di Phil Rogers e del suo team.