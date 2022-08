Konami: giochi classici in arrivo su Steam

La notizia ufficiale arriva da un tweet del profilo dell’Official Konami Shop, con il quale comunica che presto il catalogo vedrà un arricchimento di titoli: “ATTENZIONE FAN KONAMI! Per la prima volta in assoluto, tutti i giochi classici che amate e i nuovi giochi che state aspettando arriveranno nel negozio ufficiale Konami come Steam Digital Downloads!”

Saranno quindi 23 i giochi classici e 18 i DLC oggetto del rilancio che Konami farà su Steam, maggiori aggiornamenti a riguardo arriveranno nelle prossime giornate. Nel mentre sembra che il publisher voglia introdurre delle novità oltre ai grandi classici, tra i quali ritroviamo Silent Hill e Metal Gear Solid.



ATTENTION KONAMI FANS!

For the first time ever, all the classic games you love and the new games you’re waiting for are coming to the Official Konami Shop as Steam Digital Downloads! 23 Games. 18 DLCs. Are you ready to play?

Stay tuned for OKS Games! pic.twitter.com/hVrK0VOCmZ

— OfficialKonamiShop (@KonamiShop) August 25, 2022